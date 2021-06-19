Cengiz Er: 'Veyis Ateş kaybetti, sıradaki isim Ersoy Dede'

Gazeteci Cengiz Er, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan '10 milyon avro' istediği iddialarından bir süre sonra HaberTürk'teki görevinden istifa eden Veyis Ateş'in ardından sıranın TRT sunucusu Ersoy Dede'ye geldiğini söyledi. Star yazarı Dede ise Er’in iddiasına karşılık olarak, 'Cengiz Er denilen haysiyet cellatıyla yargı önünde hesaplaşacağız' dedi.

Kanal 7'nin eski haber müdürü, Süper Haber internet sitesinin kurucusu gazeteci Cengiz Er, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan '10 milyon avro' istediği iddia edilen ve HaberTürk'teki görevinden istifa eden Veyis Ateş'in ardından sıranın TRT spikeri Ersoy Dede'ye geldiğini iddia etti. Er, Dede'nin Korkmaz'ın PR'ını (reklamını) yaptığını öne sürdü.

Eski HaberTürk TV Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş'in, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı Sezgin Baran Korkmaz'dan '10 bin avro aldığı' yönündeki iddialarla ilgili Halk TV'de konuşmasının ardından Korkmaz'ın bir başka isimle daha ilişkisinin olduğu iddiası ortaya atıldı.

Erdoğan'ın gazeteci yeğeni Cengiz Er, Twitter'dan TRT sunucusu Ersoy Dede'ye istifa çağrısında bulunarak gazeteci Dede'yi Korkmaz'a yakın olmakla suçladı.

Er, paylaşımında şunları söyledi: "Veyis Ateş kaybetti ve bir süreliğine de olsa ekranlardan çekildiğini açıklamış oldu.

Diğerleri de bir an önce aynı şeyi yapmalıdır. Öncelik sırasını da hem Sedat Peker'e övgüler düzen, hem de SBK'nın PR'ını yapan Ersoy Dede'ye veriyorum. TRT Ana Haber'den hemen çekilmelidir."

DEDE: YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ

Bunun üzerine Ersoy Dede, Twitter hesabından Cengiz Er'e cevap verdi. Dede, şöyle dedi:

"Cengiz Er denilen haysiyet cellatıyla yargı önünde hesaplaşacağız. 1) Bir insanın hem saygınlığına gölge düşürmek, hem de ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay olmamalı. Senin bu kadar imkana rağmen kaybetmiş olman benim suçum değil.

2) sen bunca imkana rağmen, bir çok meslektaşından 1-0 önde başlamış olmana rağmen kaybetmişsin.. Bense lise öğrencisiyken Zonguldak'ta başladığım gazetecilik macerasında, ömrüm boyunca tırnaklarımla kazıya kazıya gelmişim. Senin derdinin ne olduğunu biliyorum, ilacın bende değil"

CENGİZ ER'DEN CEVAP

Cengiz Er, bir başka paylaşımında ise, "Sıradan, herkesin aklından geçen bir çağrıyı dile getirdiğim için gündem olmuşum. Ersoy Dede'ye 'Bu saatten sonra devletin televizyonunda ana haber sunamazsın' diyorum arkadaşlar. Hepsi bu. Gerisi beni zerre kadar ilgilendirmiyor" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.