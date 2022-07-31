Cemre Demirel neden gündem oldu? Cemre Demirel ne dedi? Cemre Demirel kimdir?

Cemre Demirel neden gündem oldu? Bir dönem anonim yazılar yazan Cemre Demirel kanser hastalığına yakalandığını duyurdu. Sevenleri tarafından Demirel için,başta ekşisözlük olmak üzere, birçok farklı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Peki Cemre Demirel kimdir? Cemre Demirel ne dedi? İşte detaylar..

Bir dönem anonim yazılar yazan Cemre Demirel kanser hastalığına yakalandığını duyurdu. Sevenleri tarafından Demirel için,başta ekşisözlük olmak üzere, birçok farklı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Peki Cemre Demirel kimdir? Cemre Demirel ne dedi? İşte detaylar..

Cemre Demirel neden gündem oldu?

Cemre Demirel kansere yakalandığını açıkladı. Sosyal medyada da Demirel için sevenleri paylaşım yaptı. Demirel gündemdeki yerini aldı.

Cemre Demirel kimdir?

1989 doğumlu Cemre Demirel, babası Ali Demirel'in ölümü sonrası amcası Ahmet Demirel ile büyümüş ve onunla arasında çok sıkı bir bağ kurmuştur. Galatasaray Üniversitesi mezunu olan Demirel kitap da yazmıştır.

Cemre Demirel ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için sert sözler sarfeden Cemre Demirel, yaptığı bazı uygunsuz hareketlerle de tepki topladı. Bir süre önce kanser olduğunu açıklayan Cemre Demirel'in psikolojik olarak yıprandığı ifade edilirken Ekşi Sözlük başta olmak üzere sosyal medyada günün konusu haline geldi. .