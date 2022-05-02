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Cemil Çiçek'ten dikkat çeken sözler

Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Meclis eski başkanı Cemil Çiçek,“Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında, yine, kimse kimseyi dinlemiyor' dedi.

37 Dakika Önce
2022-05-02 11:10:37
Cemil Çiçek'ten dikkat çeken sözler

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, “Güle güle Ramazan hoş geldin bayram” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Donat bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile olan görüşmesine de yer verdi.

AK Parti içerisinde eleştirel çıkışlarıyla bilinen Çiçek'in, “Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında, yine, kimse kimseyi dinlemiyor" sözleri ise dikkat çekti.

Yazının ilgili kısmında Çiçek'in sözleri şöyle:

"Bir zamanlar... Fransız antropolog, Amazon yerlilerinin yaşantılarını incelemek istemiş... Aralarına girmiş. Erkekler, bütün gün dağda, ormanda, av peşinde. Akşam olunca... Büyük bir ateş yakılıyor... Ateşin çevresinde herkes konuşuyor. Ve her konuşan kendini övüyor. 'En büyük avcı benim... Aslan da avlarım, kaplan da, geyik de.' Ama kimse kimseyi dinlemiyor... Herkes kendini anlatıp, duruyor. Biz de, Amazon yerlilerine döndük... Siyasetçiler konuşuyorlar... Hepsi, birinci parti olduğu iddiasında... Ama birbirlerini dinleyen yok. Akşamları televizyonu aç... Tartışma programları... Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine, kimse kimseyi dinlemiyor.

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