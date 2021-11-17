Cemil Çiçek’ten Bahçeli’nin 50+1 tepkisine jet yanıt

Devlet Bahçeli'nin 50+1 konusunda kendisine tepki göstermesine ilişkin konuşan Cemil Çiçek, “Konunun nasıl gündeme geldiği belli” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştire Kurulu üyesi Cemil Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 50+1 konusunda kendisine tepki göstermesine ilişkin olarak, "Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Dolayısıyla kamuoyu nasıl değerlendirir, değerlendirmesi gerekenler nasıl değerlendirecektir" dedi.

‘SÖYLEDİKLERİM DOĞRU ÇIKIYOR'

Cumhurbaşkanı seçimleri için gerekli olan 50+1 şartını eleştiren Cemil Çiçek, Bahçeli'nin dün grup toplantısında kendisine bu konu üzerinden yüklenmesine yanıt verdi.

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Çiçek, “Artık bir şey demiyorum. Ben sizinle yaptığım röportajda söylemiştim: Doğrusu siz gazetecilik yapıyorsunuz. İtirazlarım çok açık. Ama fikir değil ben tartışılıyorum. Kusura bakmayın bundan sonra beyanat vermeyeceğim. Benim söylediğim belli Sayın Bahçeli'nin de. Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Kim nasıl değerlendiriyorsa ya da anlıyorsa anlasın. Bir kez daha söylüyorum: Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Açıklamalarım ortada. Değerlendirmesi gerekenler değerlendirir. Ayrıca açıklama yapmam gerekmez” ifadesini kullandı.

Çiçek, şöyle devam etti:

“Ama gördünüz değil mi? Dediklerim doğru çıkıyor. Fikirler değil ben tartışılıyorum. Bu ortam sağlıklı bir konuşma ortamı değil ki! İnsanlar konuşsa… Altını yeniden çiziyorum: Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Dolayısıyla kamuoyu nasıl değerlendirir, değerlendirmesi gerekenler nasıl değerlendirecektir.”

ERKİN: ERDOĞAN-KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİNE İŞARET ETTİ

Erkin, Çiçek'in yanıtı üzerine, "'Konunun nasıl gündeme geldiği belli' cümlesi çok önemli. Çünkü… Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile SP lideri Temel Karamollaoğlu arasında geçen görüşme sonrasında Karamollaoğlu'nun açıklamalarına işaret etti" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından şikayet ettiğini aktarmıştı.

Karamollaoğlu'nun sözlerinin ardından siyasette 50+1 tartışması başlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, konuya ilişkin olarak, "Anayasa toplantısında 50 +1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum. Bu sözlerim iktidar ya da muhalefet yanlısı değil. Söylediğim cümleler gayet açık. 50 + 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak."açıklamasını yapmıştı.

MHP lideri Bahçeli de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cemil Çiçek'in açıklamasını "kuşku verici" olarak yorumlamış, "Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini, Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız. Buradan ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?" diye konuşmuştu.

"Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli, yüzde 50 + 1'dir" diyen MHP lideri Bahçeli, "Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi, çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek bir şekildir. Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yüzde 50+1 oyu eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.