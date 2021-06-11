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Cemil Çiçek: Ortalıkta çantalar dolusu para iddiaları var, bunu görmezden gelebilir misiniz?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek, Sedat Peker’in Metin Külünk ismini vererek ileri sürdüğü iddialar hakkında konuştu

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11.06.2021 16:18:29
Cemil Çiçek: Ortalıkta çantalar dolusu para iddiaları var, bunu görmezden gelebilir misiniz?

Cemil Çiçek, organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in 'çanta çanta para verdiği milletvekili' iddiaları hakkında isim vermeden göndermede bulunarak, "Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?” dedi.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Çiçek'in kendisini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında 'siyasi etik yasası' çıkarılması talebi üzerine aradığını belirtti.

“Bu sözler her zaman kayıt-dışı siyaset, kayıt-dışı ekonomi, kayıt-dışı din üzerinde hassasiyetini dile getiren Cemil Çiçek'e ait” diyen Taşgetiren'in aktardığına göre Çiçek şöyle konuştu:

“Bir büyükşehir başkanlık seçimi için 50-60 milyonluk bir harcamayı göze almak lazım. Seçim büroları, -mesela sadece Ankara'da 800 büro açmak gerekiyor- orada istihdam edilecek kişiler, bilboardlar, afişler, otobüs kiralamaları, miting organizasyonları, yemeler içmeler, kamuoyu araştırmaları vs… Seçildiğinizde aldığınız maaş belli. Bununla o masraflar karşılanmaz. Kaçınılmaz olarak birilerinden yardım alırsınız. O yardımlar seçildikten sonra imar düzenlemeleri, kaçak katlar olarak fatura edilir… Siyasetin finansmanı, partilerin finansmanı, adayların finansmanı… Bu üç konuda şeffaflık önemli. ABD gibi bazı ülkelerde bu konu yasalarla düzenlenmiş. Belli ölçüde şeffaflık sağlanmış.”

Çiçek şöyle devam ediyor:

"Biz geçmişte, Yeni Anayasa için dört parti arasında -Ak Parti, CHP, MHP, HDP- uzlaşma komisyonu kurulduğunda üç konu üzerinde çalıştık. Yeni anayasa, -59 madde için uzlaşma sağlanmıştı- İç Tüzük ve Siyasi Etik yasası. Siyasi Etik Yasası komisyonuna Ak Parti'den Köksal Toptan, CHP'den Oktay Ekşi, MHP'den Sümer Oral ve HDP'den Adil Zozani seçilmişti. 3-4 maddelik bir yasa öngörülüyordu. Bu ölçüler gelirse siyasette adam kalmaz, denilerek reddedildi

Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu haftaki Meclis grup toplantısında kullandığı, “Bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Çevre etiği ne kadar önemliyse, siyasi etik kuralları da bir o kadar önemlidir. İhlali düşünülemeyecektir. Dilek ve ümidimiz siyasi etik yasasının daha fazla gecikmeden, süratle çıkarılmasıdır” ifadelerini ise Çiçek şöyle değerlendiriyor:

“Bu söz söylenmişse bir ihtiyaç olduğu için söylenmiştir. Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?”

Sedat Peker, yayınladığı videolarından birisinde AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk'e “çanta çanta para verdiğini” iddia etmişti.

Karar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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