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Cemil Çiçek: Demokratik tövbeye ihtiyaç var

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, Osmanlı dönemineki tartışmalara atıfta bulunarak 'Ramazanda midemizle tuttuğumuz orucu, biraz da ağzımızla tutmamız lazım' dedi. 'Demokratik tövbeye ihtiyaç var' diyen Çicek, 'vicdan muhasebesi yapılması gerektiğini' söyledi.

15 Saat Önce
2022-05-11 10:53:34
Cemil Çiçek: Demokratik tövbeye ihtiyaç var

Uzun yıllar iktidar partisi AK Parti'de siyaset yapan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a yaptığı açıklamada siyasette bir 'üslup' sorunu olduğunu söyledi .

Osmanlı döneminde 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra seçime gidildiğini, İttifak ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf partileri arasındaki tartışmaların etkisinin halen görüldüğünü savunan Çiçek, şunları söyledi:

"Şiddet... Dehşet... Yabancı (İngiltere) ile işbirliği... Biri diğerine, 'Gerici' diyor... Öteki, 'Dinsiz, imansız, mason' diye cevap veriyor. İki partide siyaset yapanlar böyle tartışırken, Balkanlar da kaynıyor... Savaş çıkıyor... Sonuçta, bu coğrafya elde kalmıyor... Tarihin en büyük zulmü ve göçü yaşanıyor.

Geçmişten ders çıkaralım... Ramazanda midemizle tuttuğumuz orucu, biraz da ağzımızla tutmamız lazım.

Demokratik tövbeye ihtiyaç var. Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi yapmak şart. Aksi takdirde, hiçbir tartışma demokrasiye kalite getirmez. Artık temiz bir üslupla tartışalım."

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