Cemevlerine saldırı konusunda Soylu'dan açıklama: En ağır şekilde cezalandırılacak

Cemevlerine yapılan saldırılar konusunda açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu 'Planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacak' dedi.