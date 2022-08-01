Cemevlerine saldırı konusunda Soylu'dan açıklama: En ağır şekilde cezalandırılacak
Cemevlerine yapılan saldırılar konusunda açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu 'Planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacak' dedi.
2022-08-01 15:59:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, birliğimizi hedef alan bu 'Planlı Provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır” dedi.
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