Cemevleri ile ilgili düzenleme

Cemevleriyle ilgili bir düzenleme üzerinde çalışan AK Parti, cemevlerinin ‘Kültür Merkezi’ statüsüne kavuşturulması, dedelere maaş bağlanması ve cemevlerinin giderlerinin devlet tarafından karşılanması konularını gündeme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce kabine toplantısı açıklamasında cemevleri ile ilgili yeni düzenlemeler geleceğinin mesajını vermişti.

Konu ile ilgili AK Parti çalışmalarına başladı. Uzun bir süredir ibadethane statüsü almak isteyen cemevleriyle ilgili alternatif planlar hazırlandı. AK Parti'nin bu konu ile ilgili izleyeceği yöntemler de belli oldu.

Cemevlerinin statüsü

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinden paylaştığı gelişmeyle ile ilgili olarak şu an gündemde olan 3 maddelik bir düzenleme olduğunu kaydetti.

Bunlardan birincisi; cemevlerinin ibadethane sayılması taleplerini inceleyen AK Parti, onun yerine cemevlerini ‘Kültür Merkezi' statüsüne kavuşturulması yönünde çalışmalar yapıyor.

Dedelere maaş

Cemevlerinde görevli dedelerin camideki imamlar gibi maaşa bağlanması yönünde de adım atıldı.

Giderlerlerin karşılanması

Son düzenleme ise cemevlerininin giderleri konusunda... Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması da gündeme alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.