Cemevi saldırısına ilişkin 2 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cemevi saldırısına ilişkin açıklamada bulundu

Ankara Emniyeti Cemevi saldırısına ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısla (A.O.K.) irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak'ta 3 ayrı cemevine saldıran şüpheliyle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'da bir kişi Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama eylemi gerçekleştirdi. Saldırgan, daha sonra Mamak'ta iki cemevine zarar verdi.

45 dakika içinde 3 saldırı gerçekleştiren saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüpheli, Eskişehir'e kaçmak isterken Emniyet ekiplerince yakalandı.

Soruşturma kapsamında şüpheli ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 1 kişiyi İzmir'de 1 kişiyi ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini açıkladı.

Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muharrem Ayının birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" açıklamasını yapmıştı.

TRTHaber, DHA