Cemevi saldırısı olayı nedir? Ankara cemevi saldırısı hangi ilçelerde oldu?

Cemevi saldırısı son durum | Ankara’da cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldırı gerçekleştirildi. Merakla takip edilen olaylar için zanlı, bir bağlantısının bulunmadığını söyledi. Peki ama Ankara cemevi saldırısı hangi ilçelerde oldu? İşte detaylar...

Ankara'da cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldırı gerçekleştirildi. Merakla takip edilen olaylar için zanlı, bir bağlantısının bulunmadığını söyledi. Peki ama Ankara cemevi saldırısı hangi ilçelerde oldu? İşte detaylar...

Cemevi saldırısı olayı nedir?

Ankara'da Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına önceki gün kısa süreli aralıklarla saldırı yapıldı. Saldırıdan sonra harekete geçen Ankara Emniyeti terör, istihbarat ve asayiş ekipleri, ortak çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalandı.

Ankara cemevi saldırısı hangi ilçelerde oldu?

Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yapılan saldırılar Çankaya ve Mamak'ta gerçekleştirildi. .