DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'nin hamlesi sonrası petrolde sert düşüş!
Şekere zam mı geldi? Şekerin kilosu ne kadar oldu? 1 kilo toz şekere kaç TL zam geldi? 5 kg toz şeker fiyatı ne kadar?
Hakim ne zaman? Hakim hangi gün saat kaçta? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
Pakistan Başbakanı İmran Han için şok gelişme
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın
Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi
Dış ticaret açığında yüzde 135 artış
Dünya Şampiyonu cNed, Thronmax Markasını Tercih Etti!
Yarın oruç tutacak mıyız? Yarın sahura kalkacak mıyız? Yarın (1 Nisan Cuma) iftar yapılacak mı?
ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı
Zelenskiy'den son dakika açıklaması
Sam Yari: “Almanya’da Savaşa Hayır Fotoğrafı Çekeceğiz!”
Cuma günü oruçlu muyuz? İlk iftar yarın mı? İlk sahur 1 Nisan Cuma günü mü yapılacak? Hangi gün oruç tutacağız?
Şekere yüzde 31 zam!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ''tarım'' kredisi

TIMETURK / GÜNDEM / Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi

Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını talep etti.

31 Dakika Önce
2022-03-31 10:36:12
Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi

Cemal Kaşıkçı davasında yeni bir gelişme yaşandı. 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci hakkında yürütülen davada savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini de talep etti.

Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü açıklanmıştı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik muhalif tavrı ile tanınıyordu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş