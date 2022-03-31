Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını talep etti.

Cemal Kaşıkçı davasında yeni bir gelişme yaşandı. 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci hakkında yürütülen davada savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini de talep etti.

Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü açıklanmıştı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik muhalif tavrı ile tanınıyordu. .