DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'20 üründe fiyatlar sabitlensin' önerisi
Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakat sağlandı
Doç. Dr. Keskin'den iftardan sonra yerinden kalkamayanlara tavsiye
FED faizleri 50 baz puan artıracak mı? FED 50 baz puan faiz arttırırsa ne olur? Altın-Dolar düşer mi yükselir mi?
Efsane tırmanışlarla dolu Marmaris’te yeni bir bisiklet yarışı
Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı
Türkiye kaç F-16 alacak? Türkiye ABD'den kaç tane F-16 savaş uçağı alacak? Türkiye'nin kaç savaş uçağı var?
Ukrayna'dan NATO'ya çağrı: 'Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın'
NATO'dan Ukrayna'ya askeri mühimmat desteği
İsrail polisi beş Filistinliyi gözaltına aldı
Ahmet Hakan: Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil
Twitter açıkladı: Elon Musk'a ayrıcalık yapılmayacak
Fransa ile Polonya arasında 'Rusya' gerginliği! ''Temelsiz ve skandal''
Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı, Ukrayna savaşı kazanabilir
Covid geçirenlerde altı ay boyunca kan pıhtılaşması riski artıyor

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı

Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı

Türkiye'deki Cemal Kaşıkçı davasında bugün karar çıktı. 26 sanığın yargılandığı dosya Riyad'a gönderildi, dava durduruldu.

42 Dakika Önce
2022-04-07 10:21:15
Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı verilerek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.

Suudi birimleri dosyayı kabul ettiği takdirde, Türkiye'deki yargı aşaması sona ermiş olacak.

İDDİANAMEDEN

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 117 sayfalık iddianamede, Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer sanıklara gerekli talimatları veren sanıklardan Ahmet bin Muhammed el-Asiri ve Suud el- Kahtani'nin "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Sanıkların en başından itibaren maktul Kaşıkçı'yı, Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararıyla hareket ettikleri, eylemi tüm ayrıntılarıyla planlayıp iş bölümünü gerçekleştirdikleri kaydedilen iddianamede, suça doğrudan katılan sanıkların ortak hakimiyet alanına aldıkları Kaşıkçı'yı boğarak öldürdükleri ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklardan Mansur Osman Abu Hüseyin, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Muhammed A. Tubaigy, Mustafa Muhammed M. Al-Madani, Saif Saad Q. el-Kahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Muhammed Saad H. Alzahrani, Naif Hasan S. Alarifi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Halid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni'nin, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

İKİ İDDİANAME BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Soruşturmasını sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistanlı firari 6 sanık hakkında ikinci bir iddianame hazırlanmıştı.

Bu iddianamede de olayla ilgili Türkiye'ye gelen sanıklar Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi, Halid Yahya M. Alzahrani, Muhammed İbrahim A. Alzaid ve Obaid Ghazi A. Alasaadi'nin konsolosluk binasında, konutunda ve araçlarda cinayetten sonra delilleri yok ettikleri belirtilmiş, bu nedenle Kaşıkçı'nın cesedi veya cesede ait herhangi bir iz ve emare bulunamadığı kaydedilmişti.

Sanıklardan ikisinin ağırlaştırılmış müebbet, 4'ünün 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen bu iddianame de mahkemece kabul edilerek ana davayla birleştirilmişti.

Her iki iddianamenin birleşmesiyle davadaki sanık sayısı 26 olmuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş