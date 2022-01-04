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TIMETURK / GÜNDEM / Cemal Enginyurt ve Yaşar okuyan canlı yayında birbirine girdi

Cemal Enginyurt ve Yaşar okuyan canlı yayında birbirine girdi

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı televizyon programında Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile EYT tartışması yaşadı.

2 Saat Önce
2022-01-04 12:49:06
Cemal Enginyurt ve Yaşar okuyan canlı yayında birbirine girdi

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı televizyon programında Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile EYT tartışması yaşadı.

Enginyurt, EYT'lilerin son gelen zamlardan sonra mağduriyetlerinin arttığını ifade etti. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların hakkının yendiğine dikkat çeken Enginyurt, mağdur vatandaşların yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekti. Yaşar Okuyan'ın itirazı üzerine de ‘Bu işin katili zaten sensin' diyen Enginyurt, “Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı” şeklinde konuştu.

Yaşar Okuyan'ın Enginyurt'a ‘Ben bakanlık yaptım, sen ne biliyorsun' demesi üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.

Enginyurt Okuyan'a ‘5 milyon EYT'liyi katlettin' ifadelerini kullandı.

Karşılıklı bağrışmaların yaşandığı programda Enginyurt, ayrıca Okuyan'a “4447 sayılı yasayı 8 Eylül 1999'da çıkararak 5 milyon insanın hakkını nasıl gasp ettin” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (1)

Murad OSMANOĞLU

iKİ P...K BİR ARADA. Yiyin birbirinizi...

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