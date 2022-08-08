Cemal Enginyurt’u kimler gaza getirdi?

Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’e saldıran milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının çıkardığı olayı yorumlayan Ahmet Hakan Coşkun, Enginyurt’un Millet İttifakı’na geçtikten sonra ‘gaza getirildiğine’ dikkat çekti

Ahmet Hakan Coşkun'un bugünkü Hürriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan “Enginyurt'un uygar biri olması mümkün mü” başlıklı yazısı;

Cemal Enginyurt'un televizyon stüdyosunda Latif Şimşek'e karşı sergilediği vandallığı izledim.

Latif Şimşek konuşuyordu. Gayet normal, gayet makul, gayet sıradan bir cümle kurmuştu. Tepkiye yol açacak, hatta tartışma çıkaracak bir şey bile değildi söylediği.

Cemal Enginyurt, üslupsuz bir saldırganlıkla Latif Şimşek'in sözüne daldı. Kabadayılık taslayarak Şimşek'i susturmaya çalıştı. Şimşek, gereken karşılığı verince de stüdyoda üzerine yürüdü. Reklam arası verildi. Sonra ortaya çıkan görüntülerden anlıyoruz ki: Bu sefer koruması da devreye girmiş. Latif Şimşek'i birlikte darp etmişler.

Cemal Enginyurt, bir ara sosyal medyaya egemen olan muhalif kesimlerin alay ettikleri, kafa buldukları, tepki gösterdikleri bir figürdü. Fakat Enginyurt, Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na geçince...

“Enginyurt'u el üstünde tutmaya başladılar”

Bir zamanlar alay ettikleri, kafa buldukları, tepki gösterdikleri bu adamı, el üstünde tutmaya başladılar. Televizyonlarında ağırladılar, gazetelerinde manşete çektiler. Sosyal medya hesaplarından gaz verdiler.

Bu durum Cemal Enginyurt'un kişilik yapısını sanırım şöyle etkiledi:

“Bu yeni geldiğim çevre, çok şahane bir çevreymiş yahu! Ne yapsam, ne etsem gidiyor. Arkamda sürekli kapı gibi duran bir kitle var. O zaman dalayım gitsin.”

Son dalmasının bir numaralı sorumlusu, işte bu tuhaf ortamdır. İki numaralı sorumlu ise Enginyurt'un kişiliğinde zaten var olan barbarlığa, vandallığa, kabalığa, şiddete olan yatkınlıktır.

“Cemal Enginyurt'un topluma kazandırılması”

Eğer Cemal Enginyurt'u bu denli cüretkâr hale getiren, bu denli küstah bir saldırganlık içine sokan, bu denli gaza getiren bu tuhaf ortam yok olursa...

Cemal Enginyurt, kendisini insani tavır almaya, düzgün tutum almaya, uygar davranmaya zorlayabilir.

Peki bu ortam nasıl yok olur?

Mesela şöyle:

Muhalif kesimler, şu son vakaya... Enginyurt'un Cumhur İttifakı'nı desteklediğini, saldırdığı gazetecinin de Barış Yardakaş olduğunu varsayarlar ve tepkilerini buna göre gösterirlerse...

Bu iş olur. Muhalif kesimler, böyle davranırlarsa... Cemal Enginyurt, uygar bir insan gibi davranmak için kendisini zorlayabilir.

Aksi takdirde... Cemal Enginyurt'un topluma kazandırılması maalesef imkânsızdır.