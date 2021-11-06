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TIMETURK / GÜNDEM / Cem Yılmaz isyan etti: Çok sıkıldım bu oyundan

Cem Yılmaz isyan etti: Çok sıkıldım bu oyundan

Komedyen Cem Yılmaz, kendisine yöneltilen bazı hakaret ve siyasi eleştirilere isyan etti. Yılmaz, “Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan” dedi.

3 Saat Önce
2021-11-06 10:07:29
Cem Yılmaz isyan etti: Çok sıkıldım bu oyundan

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'yla ilgili açıklamaları gündem olan komedyen Cem Yılmaz, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Yılmaz, “Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiçbir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan” dedi.

Yılmaz, şöyle devam etti:
“Bana aklına geliyo bi anda PKK'lı diyo mesela! Öbürü aşı lobisi der..Yahu nerden bu kadar rahat sallamak. Bi insanın bi eylemi olur bi bilinirliği vardır. Pkklı ne yahu insan biraz çekinir bir dakka düşünür ya. Ben miyim PKK'lı valla hayret arkadaş. Kime hakkımızı soracağız meçhul.”

“Mehmetçik Vakfı yararına düzenlediğim geceyi duyurduğumda altına ‘Askerimizin senin parana mı ihtiyacı var ulan' diye yazdırılıyor . Vakfın başkanı siz üzülmeyin demişti! Nesine üzülmeyeyim arkadaş. Hak nerede hak, oyun gibi oynuyorlar insanlarla!”

Ekran Resmi 2021-11-06 10.07.12

Ekran Resmi 2021-11-06 10.07.18

NE DEMİŞTİ?

Cem Yılmaz, Rüstem Batum'un YouTube kanalında yayınladığı programa katılmıştı. Komedyen, Kavala ve Demirtaş'ın durumuyla ilgili düşüncesi sorulunca şunları söylemişti:

“Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın haliyle, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz. Doğrusu bu.”

Yılmaz, Batum'un “Gizemli suç değil, hiç suç yok” demesi üzerine şu karşılığı vermişti:

“Onu demek istiyorum. Biz anlasak ne olduğunu… İşin garip tarafı, bu insanlar birbirlerini tanıyorlar. Saydığın iki isimle de tanışıklığım yok. Muhatapları birbirlerini tanıyorlar. Nasıl olur da böyle olur anlamıyorum yani.”

Kaynak: gazetekolektif.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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