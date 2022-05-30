Cem Yılmaz'ın isyanı: Ulan dolandırıcılığın da tadı yok

Komedyen Cem Yılmaz, Bill Gates'in ardından Warren Buffett'ın da adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışan kişileri ifşa etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, 'Ulan dolandırıcılığın da tadı yok!' diyerek tepkisini dile getirdi.

Daha önce Bill Gates'in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışan kişilerin e-mailini sosyal medya hesabından yayınlayan komedyen Cem Yılmaz, bu sefer Amerikalı iş adamı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett'in ismini kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-maillerini ifşa etti.

E-maili paylaşan Cem Yılmaz" Hello my name is Warren Buffett :)) Ulan dolandırıcılığın da tadı yok." mesajını yayınladı.

İşte o paylaşım:

WARREN BUFFET KİMDİR?

ABD'li iş adamı ve yatırımcı olan Warren Buffett, 91 yaşında ve 20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak görülmekte. Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarı. Forbes Dergisi'nin "2008 Milyarderler Listesi"ne göre ise 62 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olmuştu. Aynı zamanda 2012 yılında Time dergisinin yaptığı araştırmada, dünyanın en etkili insanlarından birisi olarak görülmekte.

DOLANDIRICI UYARISI

Cem Yılmaz daha önce Bill Gates adına kendisine mail gönderildiğini dile getirerek, "Ulan her şey paspalllaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü! Bill Gates diye mail atılır mı ya!" paylaşımını yaptı.

Cem Yılmaz, kendisi, ağabeyi Can Yılmaz ve yakın arkadaşı Zafer Algöz'ün adının kullanılarak telefon dolandırıcılığının yapıldığını dile getirmişti. Sosyal medyadan açıklama yapan Cem Yılmaz, "Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı'm!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek'1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, DM vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu..." sözlerini sarf etmişti.