Cem Yılmaz'ı isyan ettiren paylaşım!

15 Temmuz ile ilgili hakkında yapılan asılsız paylaşımlara sert tepki gösterer komedyen Cem Yılmaz, 'Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin. Bu kadar. Seneye de yapacaksanız onu da şimdiden peşin peşin versin.' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan komedyen Cem Yılmaz, 15 Temmuz ile ilgili gönderilerde fotoğrafı ve isminin paylaşılmasına tepki gösterdi.

Yılmaz, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yine hiç bir ilgim alakam olmayan "yapıştırma" 15 Temmuz sözlerini fotoğrafımla ismimle paylaşıp durdu, bir diğeri de küfür etti. Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin. Bu kadar. Seneye de yapacaksanız onu da şimdiden peşin peşin versin."

"Türkiye'de olumlu, olumsuz ne olursa, göktaşı çarpması dahil, benim bir şey söyleme gerekliliğime inanmıyorum. Kendini aşırı önemseme hastalığım da yok, nedir benimle işiniz anlamadm. Küfür etmek için "bahane" bulamayıp bari uyduralıma geliyor iş. Adam mesela evinde otururken 30 senedir ne iş yaptığı belli birine "paralı askersiniz" vs. niye yazar ya. Neyin askeri? Hangi para dostum… Hayır bir manifestom olur bir hareketin lideriyimdir… Bi durum vardır… Yok oğlu yok… Devamlı bi huzursuz etme, dahil etme, iliştirme. İnsandan ümidimi kestim, çok oluyor. Yahu benimle ilgili hiç bir şeyden haberiniz yok… Bari bundan haberiniz olsun. Hayatımda patronlu bir işte çalışmamışım adam "tasman kimde Cem" yazıyor ya. İnsan deli oluyor Kuran çarpsın hasta bu insanlar. Ve kriminal tabi ki. Ve final… Takma abi! Vay canına şeytanın aklına gelmez ne büyük bir öneri! Breh breh."