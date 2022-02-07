Hayat pahalılığı gün geçtikçe artıyor. Bu durum sosyal medya uygulamalarında sürekli gündem konusu haline gelmekte. Cem Yılmaz’ın hayat pahalılığı hakkındaki sözleri Twitter’da trend topic oldu. Peki, Cem Yılmaz hayat pahalılığı hakkında ne dedi?

Sosyal medya uygulamalarında biri olan Twitter'da her gün çeşitli konular gündem konusu haline gelmekte. Bugün ise Cem Yılmaz'ın sözleri gündem oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

Cem Yılmaz hayat pahalılığı hakkında ne dedi? Sözleri neden gündem oldu?

Cem Yılmaz Twitter hesabından” Eskiden şey vardı , ödediğiniz vergiler size yol,su,elektrik olarak geri dönüyor !! Bir çok giden memnun ki yerinden, çokk seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler.”

"Otomobil Avrupada bu kadarken bizde niye bu kadar diyosun , “e var ki alıyon” diyo …lan hersey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan.Herseyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. “ Bari simit pahalı olmasın “ diye ideal mi olur. Peh !" Twetlerini paylaştı. .