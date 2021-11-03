Cem Yılmaz'dan Kavala ve Demirtaş yorumu

Rüstem Batum'un kanalında konuşan Cem Yılmaz, 'Bir vatandaş olarak, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum' şeklinde cevap verdi.

Komedyen Cem Yılmaz, “Rüstem Batum Sohbetleri” adlı programa katıldı. Cem Yılmaz'a Gezi davasından tutuklu bulunan Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumu hakkında ne düşündüğü soruldu.

Yılmaz, soruya "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" şeklinde cevap verdi.

“İlluminaticiymiş' gibi bir şey oluyor”

Yılmaz, 'vatandaşın bu insanlara neden düşman olduğunun' sorusuna ise "'Bu, Cem Yılmaz İlluminaticiymiş' gibi bir şey oluyor. Bu onun komik olmayan versiyonu. Çok trajik. Bu iş geldi, bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.