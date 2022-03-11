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TIMETURK / GÜNDEM / Cem Yılmaz'dan İHA kameramanına tokat atan ünlü gazeteciye gönderme

Cem Yılmaz'dan İHA kameramanına tokat atan ünlü gazeteciye gönderme

Üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi amacıyla düzenlenen 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğinde sahneye çıkan ünlü komedyen Cem Yılmaz, İHA kameramanına tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı.

3 Saat Önce
2022-03-11 14:39:34
Cem Yılmaz'dan İHA kameramanına tokat atan ünlü gazeteciye gönderme

Üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi amacıyla 'Geleceğin Güçlü Kadınları' programı düzenlendi. Düzenlenen gecede 'ilham veren' kadınların tasarımları açık artırmada ünlü komedyen Cem Yılmaz tarafından satıldı. Esprileri ve konuşmalarıyla geceye damga vuran Yılmaz, kameramana tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Esprileriyle herkesi güldüren Cem Yılmaz, sahnede mikrofon konusunda kendisine yardımcı olan çalışanı vuruyormuş gibi yaparak kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı. Yaptığı hareketle herkesi şaşkına çeviren Cem Yılmaz, "Öyle bir şey vardı çok tutmuştu" dedi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep kameramanı, ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek çalışana tokat atarak itti. Muharrem Sarıkaya yaşanan tokat olayının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada özür diledi. .

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