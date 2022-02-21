Cem Yılmaz'dan ''Bill Gates'' paylaşımı: Ulan her şey paspallaştı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili ifşa etti.

48 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle takipçileriyle etkileşime girmesiyle dikkat çeken Cem Yılmaz bu kez mail adresine dolandırıcılık amaçlı gelen e-maili ifşa etti.

"DOLANDIRICILIĞIN KALİTESİ DÜŞTÜ"

'Mr. Bill Gates' kullanıcı adını taşıyan mail adresinden kendisine gelen e-maili Twitter adresinden ifşa eden Yılmaz paylaşımında, "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.

PAHALILIKTAN ŞİKAYET ETTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından zamlarla ilgili paylaşım yapan komedyen Cem Yılmaz, "Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. ‘Bari simit pahalı olmasın' diye ideal mi olur" dedi. .