Cem Uzan'dan sığınmacı sorununa çok konuşulacak çözüm
Fransa'ya iltica eden ve hâlâ orada yaşayan Genç Parti Lideri Cem Uzan, sosyal medya hesabından sığınmacı sorunu ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
2022-06-11 10:46:55
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını söyleyen, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, sığınmacı sorunu ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Fransa'ya iltica etmiş olan ve hala orada yaşayan Cem Uzan, resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderisinde, sığınmacı sorunu için, para verilip geri dönmemek üzere gönderilmeliler dedi.
Uzan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Mülteci probleminin NET çözümü: Kişi başına 1.000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek. Problem satın alınacak. #GençParti."
YORUMLAR (0)