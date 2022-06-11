Cem Uzan'dan sığınmacı sorununa çok konuşulacak çözüm

Fransa'ya iltica eden ve hâlâ orada yaşayan Genç Parti Lideri Cem Uzan, sosyal medya hesabından sığınmacı sorunu ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.