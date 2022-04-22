Cem Uzan'dan dikkat çeken paylaşım

Hakkında çıkan evrakta sahtecilik ve çete kurma suçlamalarından dolayı Fransa'ya sığınıp orada yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı firari Cem Uzan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uzan'ın bu 'dönüş sinyali' akıllara Türkiye'ye mi geri dönüyor? sorularını getirdi. İşte Uzan'ın o çok konuşulan paylaşımı.

Bir zamanlar Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında yer alan Genç Parti Eski Genel Başkanı firari Cem Uzan kendi hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Uzan, yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşım için çok sayıda yorum alan Uzan, Türkiye'ye mi dönüyor? İşte Uzan'ın merak edilen o paylaşımı.

UZAN AV MI AVCI MI?

Exxen'in en popüler dizileri arasında yer alan 'Gibi' filminden bir kesiti Uzan, "Avcı ne kadar hile bilirse ayı da o kadar yol bilir." sözüyle paylaştı. Uzan'ın bu paylaşımı ise çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Yapılan paylaşımda Gibi dizisinin karakteri İlkkan ile kendini özdeştirdiği söylenen Uzan'ın dönüş sinyali kafaları karıştırdı.

UZAN'IN O PAYLAŞIMINA BİNLERCE YORUM GELDİ

Firari İş İnsanı Cem Uzan'ın ayı-avcı paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şunlar, "Şimdi siz kendinize ayı mı dediniz? "Ona kurt yol bilir demen gerekiyordu. Ama belli ki ayıyı tercih etmişsin." "En son sizin zamanınızda pringles yemiştim"

SON DÖNEMLERDE UZAN GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Son dönemlerde gündemde sürekli yer alan Uzan için geçtiğimiz günlerde Şarkıcı Nalan'ın itirafıyla en çok konuşulanlar arasında girmişti. Nalan, o dönemler Cem Uzan'ın albümünü yapmak için Nalan'a teklif göndermiş ve Nalan korktuğu için bu teklifi geri çevirmişti.

CEM UZAN NEDEN YURT DIŞINA KAÇTI?

Hakkında “resmi ve özel evrakta sahtecilik ve çete oluşturmaktan” yargılandığı davayla ilgili çıkan rapordan sonra Türkiye'yi terk eden Cem Uzan Fransa' sığındı. Uzan, 2009 yılından beri hala orada yaşıyor. Uzan, Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askerî darbeye teşvik etmekle suçlanmıştı. Star gazetesi, Star TV ve Kral TV'nin eski sahibi olan Uzan Genç Parti'nin de kurucularından. İki evlilik yapan Uzan'ın şimdiki eşi yabancı ve toplamda 4 çocuğu bulunmakta.

Kaynak: karar.com .