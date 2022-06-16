Cem Küçük'ten TÜSİAD'A çağrı: Çalışanına yüzde 300 zam versin, en düşük maaşı 15 bin lira yapsın

TÜSİAD ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki büyüme ile fakirleşme tartışmasına giren gazeteci Cem Küçük, TÜSİAD'ın şikayet etme hakkı olmadığını belirterek çalışanlarına yüzde 300 zam yapıp en düşük maaşı 15 bin olması çağrısı yaptı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD'ın şikayet etme hakkı olmadığını öne sürdü ve "TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı 15 bin lira yapsın" dedi.

Küçük, iktidarın ekonomi politikasını eleştiren, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da sert tepki gösterdiği TÜSİAD'a ilişkin olarak, "Gariban şikâyet eder ama TÜSİAD edemez. 19 yılda zenginliklerine zenginlik kattılar" dedi.

"Hayat çok pahalı, belki iktidar bu yüzden gidecek hepsini kabul ediyorum" diyen Küçük, iktidarın alım gücü kaybı karşısında tedbirler aldığını ve muhalefetin de öneri getirmesi gerektiğini ifade etti.

Habertürk'te Ebru Baki'nin Para Gündem programının konukları Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Habertürk yazarı Sevilay Yılman ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster oldu.

Programda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a yönelik sert tepkisi de gündeme geldi.

Küçük, 2001 krizinde TÜSİAD'ın tavrını eleştirirken, Yılman da Küçük'ü yıllar önceki konuları açarak "gündem boğmakla" suçladı.

Hayat pahalılığından şikâyet eden Yılman, Turan'a hak verdiğini söylerken, Küçük ise, Yılman'a "Ekonomik sıkıntı büyük, söylenenlerin hepsini kabul ediyorum. Gariban şikayet eder, ben ederim, sen edersin ama TÜSİAD şikâyet edemez. Ama TÜSİAD yüzde 500 son bir yılda kâr etmiş. Bankaları milyar dolar kâr açıkladılar. Bir yılda yüzde 300 400 kâr eden iş adamları var. O zaman çalışanlara yüzde 300-400 zam versinler. En düşük maaşı 15 bin lira yapsın. Müdüre 500 bin lira, çaycıya 10 bin lira versin. Onlar şikâyet edemez bu ülkeden. Onlar çok para kazanıyorlar. Ama sen, ben, benzin alan adam edebilir, TÜSİAD edemez. 19 senedir servetlerine servet kattılar. TÜSİAD Erdoğan'a ideolojik olarak karşı. TÜSİAD'ın hiçbir gücü yok, TÜSİAD şu an parası olan pasif bir kurum. Erdoğan ona dün gerekeni söyledi, ağızlarını açabiliyorlar mı, açsınlar da görelim" dedi.

Yılman da "Hiçbiri babamın oğlu değil ama bu insanlar ülkenin ekonomisinin çarklarının dönmesinde en önemli insanlar" diye yanıt verdi.

Küçük ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜSİAD şikâyet edemez. Bir gecede 30 milyar kâr açıklayacak bankalar, sonra şikâyet edecekler. TÜSİAD önce çalışanlarını doyursun, asgari ücretle çalıştırmasın.

Hayat çok pahalı, belki iktidar bu yüzden gidecek hepsini kabul ediyorum. Ben de etkileniyorum. Sen bakma şimdi, neler diyorlar da, bizim neler yaşadığımızı kimse bilmiyor. Ama, ben şunu söylüyorum; hükümet temmuzda zam yapacağım emekliye diyor. Memurlara 3600 verdi. Doktorların maaşını artıracaklar.

Sevilay'ın şu sözüne itiraz ediyorum, muhalefet iktidar olmak istiyor değil mi, bu hükümet eğer yapamıyorsa, Sevilay yapamadığını söylüyor, muhalefet öneri söylesin." .