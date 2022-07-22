Cem Küçük'ten oyuncu Birce Akalay'a Mehmet Ali Alabora hatırlatması

AK Partilileri 'Yargılanacağınız günleri görebilmek dileğiyle. Ki göreceğiz' diyen oyuncu Birce Akalay'a Cem Küçük'ten tepki geldi. Küçük, 'Birce Akalay, hükûmet kesin gidici, diyor. Bunların hepsine bir öz güven gelmiş. Birce Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti!' uyarısında bulundu.

"Sosyal medyadan AK Parti ve onu destekleyen herkes gidiciydi. Açık açık yazıyorlardı. Ellerindeki illegal materyale güveniyorlardı. Sayın Erdoğan milletten aldığı destekle hepsini yendi" diyen Cem Küçük, oyuncu Birce Akkalay'ın hükümet hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

"Dün adını gerçekten ilk kez duyduğum Birce Akalay diye biri -oyuncuymuş- hükûmeti tehdit etmiş. Yargılanacaklar demiş. Kimin neyle yargılanacağını dememiş ama muhtemelen ortamlarda konuşulanları aktarmış" diyen Küçük, “Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi'de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra'da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir..." uyarısında bulundu.

Cem Küçük'ün bugün Türkiye gazetesinde yayımlanan, "Birce Akalay bunların ekran görüntüsü" başlıklı yazısı şöyle:

Siyasi parti anlamında demiyorum. Sosyal medyadaki muhaliflerin gram aklı yok! Hâlâ sosyal medyadan tehditler savuruyorlar...



Sayın Erdoğan yönetimindeki AK Parti bu tehditlerle son 20 yıldır uğraşıyor. 2007'den beri her türlü tehditleri savuranlar hep yenildiler. Hepsi tarihin çöplüğüne gitti.



2004'lerde bazı generaller MGK'larda sayın Erdoğan'a atıp tutuyordu. Gereken cevabı hem Erdoğan'dan hem de milletten aldılar. Bu darbeci generalleri hatırlayan yok. Millet nezdinde hepsi mahkûm oldu. Millette hiçbir karşılığı olmayanlar yok oldu gitti.



Sonra devreye FETÖ girdi. Herkesi tehdit ediyorlardı. Sosyal medyadan AK Parti ve onu destekleyen herkes gidiciydi. Açık açık yazıyorlardı. Ellerindeki illegal materyale güveniyorlardı.



Sayın Erdoğan milletten aldığı destekle hepsini yendi. Bugün FETÖ olmadığı için atıp tutanlar FETÖ varken ortada bile yoklardı. Hepsi saklanıyordu. Bir de FETÖ'yü kendileri bitirmiş gibi hava içindeler. Hâlbuki 17/25 Aralık ve sonrasında ortada yoklardı.



Gel zaman git zaman FETÖ, PKK hepsi bitti. PKK sadece sınır ötesinde kaldı. Muhalifler gene kafa çıkarmaya başladı.

Yurt dışına kaçmış FETÖ'cüler, PKK'lılar tehditlere başladı. Aslında Twitter'a kimlikle girilse korkusundan kaçacaklar.

Ekonomik zorluklardan dolayı şimdi yine tehditlere başladılar. Dün adını gerçekten ilk kez duyduğum Birce Akalay diye biri -oyuncuymuş- hükûmeti tehdit etmiş. Yargılanacaklar demiş. Kimin neyle yargılanacağını dememiş ama muhtemelen ortamlarda konuşulanları aktarmış.



Birce Akalay sosyal medyaya bakıyor. Konuşulanları duyuyor. Hükûmet kesin gidici, diyor. Bunların hepsine bir öz güven gelmiş. Birce Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti!

Şu anda 17/25 Aralık öncesi ve sonrası hava var. Muhalefet de bu ortama güveniyor. Son sözü seçimlerde millet söyleyecek.

Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi'de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra'da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir...

Biz bu tehditleri belli ki seçimlere kadar duyacağız. Sonra kararı sandıkta millet verecek.