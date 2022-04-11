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TIMETURK / GÜNDEM / Cem Küçük'ten Bakan Nebati'ye tavsiye: Ben olsam tarih vermem

Cem Küçük'ten Bakan Nebati'ye tavsiye: Ben olsam tarih vermem

Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin “Artık yaz geliyor. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz” açıklamalarını eleştiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 'Ben olsam tarih vermem. Macron ve Sunak gibi konuşurdum' dedi.

3 Saat Önce
2022-04-11 09:24:08
Cem Küçük'ten Bakan Nebati'ye tavsiye: Ben olsam tarih vermem

"Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon artık bir realite" diyen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin enflasyon konusunda yaptığı açıklamalarla ilgili, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'tan örnek vererek, "Ben olsam tarih vermem. İnsanlar beklentiye girdi mi, sonradan “Neden enflasyon düşmüyor?” diye soruyorlar..." dedi.

Cem Küçük'ün bugün yayımlanan "Fiyatlar düşmez, geliri artırmak lazım..." başlıklı yazısından dikkat çeken bölümler şöyle:

"Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon artık bir realite. Bütün dünya bu sorunla boğuşuyor. Enerji maliyetleri, lojistik sıkıntıları, tedarik zincirinin kırılması bunda etkin...
Türkiye gibi kırılgan ekonomik yapıya sahip ülkelerde yüksek enflasyon daha fazla hissediliyor. Bizim 2021 Aralık ayına kadar yüksek döviz sorunumuz da vardı. Dört aydır stabil...
Peki hayat pahalılığı sürer mi? Halka gerçekleri anlatmak lazım."

"Peki yapılması gereken ne? Macron gibi halka gerçekleri anlatmak. Bir çiftçi Macron'a “geçinemiyorum” dedi. Macron da o çiftçiye yüksek enerji maliyetlerini ve pandeminin etkilerini anlattı.
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da benzer açıklamayı yaptı. Dünya bir süre daha, belki bu yılın sonuna kadar enflasyonu hissedecek. Sonra düzelmeler başlayacak.
Nurettin Nebati, “Artık yaz geliyor. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz” dedi. Ben olsam tarih vermem. Macron ve Sunak gibi konuşurdum. İnsanlar beklentiye girdi mi, sonradan “Neden enflasyon düşmüyor?” diye soruyorlar...
Sayın Nebati iyi niyetli ama dünyada beklenmedik gelişmeler de oluyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi..." .

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