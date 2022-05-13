DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sosyal Medya Uzmanı Ferhat Tutuş kimdir?
Hırvatistan avroya geçiyor
Savcı Sayan: “Amaçları sendika değil, gençlerimizi teröre sermaye etmek”
Boris Johnson, tasarruf için on binlerce kamu çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
'En iyi tutkal markası Beta Kimya'
Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak? Başöğretmen 2000 lira ne zaman yatacak?
RTV2 Kalıp Silikon'unda Craft Yapı Farkı
Mahkemeden ilginç karar: Kel demek hakaret sayıldı
La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin ne için okunur? La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin anlamı nedir?
ABD ordusu Yunanistan'da yeni üslere yerleşiyor
Trabzonspor'un kutlama programı açıklandı
Dün dibi gören Kripto Para Piyasası, bugün şaha kalktı
Malatya Anadolu Kitap Fuarı bugün açıldı
Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde! ''Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT''
Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik

TIMETURK / GÜNDEM / Cem Küçük: Muhalefetin derdi helalleşme değil intikam

Cem Küçük: Muhalefetin derdi helalleşme değil intikam

'Bunların helalleşme çağrısına kanmayın' diyen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, muhalefetin derdinin helalleşme değil intikam olduğunu savundu.

9 Saat Önce
2022-05-13 08:26:03
Cem Küçük: Muhalefetin derdi helalleşme değil intikam

Türkiye yazarı Cem Küçük, muhalefetin derdinin helalleşme değil intikam olduğunu savunarak, "Seçimlere 1 yıl var. Seçimler olup bitince hesap soracaklar. Yok diyorlar ama istedikleri bu. Dün Canan Kaftancıoğlu'nun cezası Yargıtay'da onandı. Muhalif isimler neler yazmış bir bakın. Hatta o isimler son bir haftada beğenmedikleri bir yazar Gezi'ye çağrıldı diye neler söyleyip yazdılar gördünüz. Bunların helalleşme çağrısına kanmayın. Tamamen aldatmaca!.." yorumunu yaptı.

Küçük, yazısında, "Hükûmeti tek adam ya da otoriterlikle suçlayanların hepsi darağaçlarını kurmuş bile. Kutuplaştırmadan şikâyet edenler kutuplaştırmanın âlâsını yapıyorlar. Hukuk geldiğinde göreceksiniz diyorlar. Şu lafı en çok FETÖ'cüler kullanıyor: 'Bir gün hukuk size de lazım olacak.' Sürekli bir korkutma ve intikam isteği var. Tabii kimi neyle suçlayacaklar belli değil" ifadesini kullandı ve hükûmet cephesinin bu durumu iyi görmesi gerektiğini savundu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş