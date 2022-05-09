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Cem Küçük: Milletin şikâyetlerini ciddiye almak lâzım

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 'Türkiye’de sadece hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon var. Onun dışında üretim de var, ihracat da... Turizm rakamları da iyi geliyor. Milletin şikâyetlerini ciddiye almak ve enflasyon düşene kadar millete yardımcı olmak lazım. Nitekim devletimiz oluyor da...' ifadesini kullandı.

21 Saat Önce
2022-05-09 09:13:43
Cem Küçük: Milletin şikâyetlerini ciddiye almak lâzım

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Milletin şikâyetlerini ciddiye almak ve enflasyon düşene kadar millete yardımcı olmak lazım" düşüncesini dile getirdi.

Küçük yazısında, "Ekonomideki sıkıntılar malum. Tekrar etmeye gerek yok. Hayat pahalılığı can yakıyor. Biz de aynı görüşteyiz. Ancak her şey kötü değil. İhracat rekor kırıyor. Savunma sanayi şahane. Terörle mücadelede ciddi başarılar var. Seneye kendi doğalgazımızı kullanacağız. TOGG arabamız piyasaya girecek. Gerçekten iyi şeyler de oluyor. Ancak tartışma programlarında devletin verdiği rakamları beğenmeyenler ya da inanamayanlar var. Mesele Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, “Çiftçilerin yüzde 99'u borçlarını ödüyor” diyor. İnanmıyoruz diyorlar. Enflasyon rakamlarına inanmıyorlar. İhracat 230 milyar dolar. Bunun 55 milyar doları ithalata bağlı diye açıklama yapıyor Ticaret Bakanlığı. Yalan diyorlar. Sürekli bir küçümseme hâli var. Çünkü dertleri gerçekler değil; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye düşmanlık yapmak!.. Sonra da tarafsızız diyorlar. Evet sıkıntılar var. Türkiye'de sadece hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon var. Onun dışında üretim de var, ihracat da... Turizm rakamları da iyi geliyor. Milletin şikâyetlerini ciddiye almak ve enflasyon düşene kadar millete yardımcı olmak lazım. Nitekim devletimiz oluyor da.... Kötü niyetlilere, Türkiye düşmanlarına, algıcılara kanmayın." ifadesini kullandı.

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