Cem Küçük: Erdoğan bütün muhalefeti mağlup etti

Ali Babacan’ın birkaç gün önce Gezi olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamayı köşesine taşıyan Cem Küçük, “Erdoğan, Gezi’de mırın kırın etseydi, ‘istifa etmeyi düşünüyorum’ deseydi iktidarda kalamazdı. Önce Gezi'cileri, sonra 17-25 Aralık’ta FETÖ’cüleri ve bütün muhalefeti seçimlerde mağlup etti” dedi.

Deva Partisi Lideri Ali Babacan'ın birkaç gün önce Gezi olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamayı köşesine taşıyan Cem Küçük, “Erdoğan, Gezi'de mırın kırın etseydi, ‘istifa etmeyi düşünüyorum' deseydi iktidarda kalamazdı. Önce Gezi'cileri, sonra 17-25 Aralık'ta FETÖ'cüleri ve bütün muhalefeti seçimlerde mağlup etti” dedi.

Gazeteci-Yazar Cem Küçük'ün Türkiye gazetesinde, “Babacan kendini tüketirken” başlıklı makalesi söyle:

İnsanın kendi kendine ettiğini cümle âlem bir araya gelse edemezmiş... Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın durumu tam olarak da bu.

2018'de AK Parti milletvekiliyken Abdullah Gül'ün de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını açıkladı. Aslında AK Parti ve ihanetin ikrarı bu. Başka bir şey değil. Ali Babacan birkaç gün önce Gezi kalkışmasıyla ilgili de bir açıklama yaptı. Aynen şöyle demiş:

“Gezi olaylarıyla alakalı o gün bakan olup en ileri ifadeleri kullanan benim. ‘Bunu anlamak, empati kurmak lazım, gençleri dinlememiz lazım.' Gezi olayları bir dönüm noktasıdır. Daha önce bakanlar kurulunda konuları konuşurken bakanların önemli bir kısmı ağırlık koyduğunda başbakan ‘şunu yapıyorum' diyemezdi. Bakanların tamamı bir tarafta durdu, başbakan başka bir tarafta oldu. En açık ifadeleri kamuoyunda ben kullandım. Gezi olaylarından sonra dikiş tutmadı.

Gezi olduğunda yurt dışı toplantılarından birisinde ‘Ne oluyor, demokrasi diyordunuz, Türkiye farklı bir yere mi gidiyor' dediler. ‘AK Parti'nin kurucusuyum; baskıya, yasaklara, yoksulluğa, yolsuzluğa isyan olarak çıkmış siyasi partiyiz. Böyle bir partinin kurulu düzenin kendisi hâline gelip başka toplum kesimlerine baskı yapması olamaz' diye anlatmaya çalışıyordum. Ama süre çok uzayınca olabiliyormuş. Baskıya, yasaklara karşı ortaya çıkan bir hareketin bir kişinin elinde topladığı yetkiyle baskı ve yasak uygulayan rejim hâline dönmesine çok üzülüyorum...”

Valla bu sözleri duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gurur duydum. Erdoğan, Gezi'de mırın kırın etseydi, “istifa etmeyi düşünüyorum” deseydi iktidarda kalamazdı. Erdoğan da bunu bildiği için hep dik durdu. Geri adım atmadı. Önce Gezi'cileri, sonra 17-25 Aralık'ta FETÖ'cüleri ve bütün muhalefeti seçimlerde mağlup etti.

Erdoğan istifa etmeye kalksa onu Menderes gibi yapmak için her şeyi denerlerdi. Hiç şüpheniz olmasın. Erdoğan'ın niçin büyük lider olduğunu Ali Babacan kendisi itiraf etmiş oldu.

Tabii Ali Babacan kendisini bitiriyor, o da ayrı konu. Ali Bey medyayı bilen danışmanlara ihtiyacınız var. Ettiğiniz laf nereye gider birinin size izah etmesi lazım. Yoksa "Tükendi nakdi ömrüm" diye üzülürsünüz...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.