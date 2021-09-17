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TIMETURK / GÜNDEM / Celal Şengör’ün öğrenci anısına tepki yağdı! ‘Eteğini kaldırıp, kıçına bir tokat attım!’

Celal Şengör’ün öğrenci anısına tepki yağdı! ‘Eteğini kaldırıp, kıçına bir tokat attım!’

Prof. Dr. Celal Şengör'ün, bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı. Şengör'ün sosyal medyada yayılan görüntülerinde ‘O kadar kızdırdı ki eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım’ dediği duyuluyor. Şengör'ün sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

3 Saat Önce
2021-09-17 07:31:44
Celal Şengör’ün öğrenci anısına tepki yağdı! ‘Eteğini kaldırıp, kıçına bir tokat attım!’

Birçok açıklama ile büyük skandallara imza atan Prof. Dr. Celal Şengör, yaptığı bir yayında öğrencisi ile yaşadığı anısını anlattı. Şengör'ün sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde ders veren akademisyen ve jeolog Prof. Dr. Celal Şengör yayınladığı bir videoda geçmiş dönemde öğrencisi ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

Bir olayın ardından öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, bu öğrencisinin kız olduğunu vurguladı. Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şarşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.

"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Prof. Dr. Celal Şengör, daha öncede büyük bir skandala imza atmıştı.

Şengör, geçtiğimiz yıllarda konuk olduğu bir televizyon programında kütüphanede çalıştığı sırada gördüğü bir öğrenciyle ilgili anısını anlatmıştı.

Şengör şu sözlerle anlatmıştı:

'Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim.'

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından İTÜ öğrencileri, tacizci akademisyen istemediklerini ve Şengör'ün İTÜ'den gönderilmesini istediklerini belirterek tepki gösterdiler.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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