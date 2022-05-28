Celal Şengör'e tepki: 'Kendi dışkısını yemekle övünen bir pespaye isim'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Tarihte Musa peygamber diye biri yok, İbrahim de hiç yaşamamış, bunların hepsi masal' şeklindeki ifadeleri dolayısıyla Prof. Dr. Celal Şengör’e tepki gösterdi. Aydemir, Şengör için, 'Çok af edersiniz, kendi dışkısını yemekle övünen bir pespaye isim' ifadesini kullandı.

"Tarihte Musa peygamber diye biri yok, İbrahim de hiç yaşamamış, bunların hepsi masal" diyen Prof. Dr. Celal Şengör'e tepkiler sürüyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te gündeme dair açıklamalar yaptığı bir basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Celal Şengör'ün bir televizyon programında "Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'nın yaşadığının malum olmadığı" şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Aydemir, "Kimse bir başkasının değerlerini aşağılamamalı. İnançlarımıza küfreder, inançlarımızı inkar eder ifadeler kullanıyorlar. Sadece İslam'ı değil, bütün inananları zıvanadan çıkaracak sözler söyleniyor. 'Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa diye birisi yoktur.' diyor. Kutsal kitaplara 'masal' diye tarif yapıyor. Kim bu? Türk televizyonlarına çıkıp ara ara edepsizce laflar eden, çok af edersiniz, kendi dışkısını yemekle övünen bir pespaye isim. Ne hale geldik?" diye konuştu.

İnançlara yönelik saldırının dozunun her gün arttığını belirten Aydemir, "Edep yahu. Milletin inancıyla oynamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bunları millet adına, inananlar adına telin ediyorum." dedi.

Şengör'ün dışkı deneyimi

Şengör, 2018 yılında katıldığı bir yayında "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi?" sorusuna "Yedim. Özellikle insan dışkısı acıydı” cevabını vermişti.

İsviçre'de doktora yaptığı yerde otlayan ineklerin ve dağ keçilerinin de dışkılarının tadına baktığını söyleyen Şengör, “Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener” demişti.

Şengör'e bu sorunun yöneltilmesinin sebebi, bu programdan bir süre önce kullandığı “Kenan Evren'in yaptığı her şeyi istisnasız onaylıyorum, insanlara dışkı yedirmek işkence değil” şeklindeki ifadeleriydi.

Kaynak: AA, Independent Türkçe .