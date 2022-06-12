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Celal Şengör’den tepki çeken 'Osmanlı' açıklaması

Prof. Dr. Celal Şengör’den yine tepki çekecek sözler geldi. “Roma mı, Osmanlı mı” sorusuna yanıt veren Şengör, “Roma” dedi ve “Osmanlı, Türk tarihinin dibidir” ifadelerini kullandı.

57 Dakika Önce
2022-06-12 08:00:25
Celal Şengör’den tepki çeken 'Osmanlı' açıklaması

Bir öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp kıçına tokat attığını" canlı yayında anlatması, büyük tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör, yine tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Celal Şengör, Bilimin Ucunda adlı Youtube kanalına konuk oldu.

Daha önce “Tarihte Musa Peygamber diye biri yok. İbrahim de yok” sözleriyle gündem olan Celal Şengör, bu defa Osmanlı ve Roma hakkında yorum yaptı.

Osmanlı Devleti için “Türk tarihinin dibi” diyen Celal Şengör, ‘Osmanlı mı, Roma mı?' sorusuna “Roma” cevabını verdi.

Celal Şengör, şu ifadeleri kullandı: “Biz hâlâ Roma'yız. Her şey hâlâ Roma. Senin yaptığın her şey Roma. Osmanlı'dan ne kaldı zaten? Hiçbir şey.”

Şengör'ün bu sözleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tepki gösterildi.

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