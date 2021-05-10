Çekler ibraz edilecek mi? Karşılıklı çekler bankaya ibraz edilebilir mi?

Çekler ibraz edilecek mi? Çek ibrazları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Korona virüs pandemisi nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için atılan adımda değişikliğe gidildi. AK Parti, son kabul edilen Torba Yasa düzenlemesi içinde yer alan ve çeklerin bankaya ibrazını yasaklayan hükmü değiştiren yeni bir teklifi TBMM'ye sundu. Peki karşılıklı çekler bankaya ibraz edilebilir mi? Peke karşılıksız çekler için işlem yapılacak mı?

Çekler ibraz edilecek mi? Çek ibrazları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Korona virüs pandemisi nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için atılan adımda değişikliğe gidildi. AK Parti, son kabul edilen Torba Yasa düzenlemesi içinde yer alan ve çeklerin bankaya ibrazını yasaklayan hükmü değiştiren yeni bir teklifi TBMM'ye sundu. Peki karşılıklı çekler bankaya ibraz edilebilir mi? Peke karşılıksız çekler için işlem yapılacak mı?

AK Parti'den çeklerin bankaya ibrazı ile ilgili yeni bir düzenleme geldi. Düzenleme ile 25 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanan ve mayıs ayı boyunca karşılığı olsun olmasın her türlü çekin bankaya ibrazını yasaklayan madde de değiştiriliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların madur olmaması için çıkarılan düzenlemede değişikliğe gidiliyor. Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, AK Parti, son kabul edilen Torba Yasa düzenlemesi içinde yer alan ve çeklerin bankaya ibrazını yasaklayan hükmü değiştiren yeni bir teklifi TBMM'ye sundu.

Çekler ibraz edilecek mi?

Çeklerin bankaya ibrazını yasaklayan hükmün değişeceği yeni bir teklif sunuldu. Çek ile işlem yapan esnaflar da çekler ibraz edilecek mi diye araştırmaya başladı. Teklifte karşılığı olan çekler bankaya ibraz edilebilecek.

Karşılıklı çekler bankaya ibraz edilebilir mi?

Buna göre, ibraz süresi 30 Nisan ile 31 Mayıs olan çekler 31 Mayıs'a kadar ibraz edilemeyecek. Ancak bu çeklerin ibraz edilmesi ve karşılığının bulunması halinde ödeme yapılacak. Karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise ‘karşılıksızdır' işlemi yapılmayacak. Bu tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021'den itibaren süreleri içinde ibraz edilebilecek.

Haciz ve icra takipleri duracak

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, vadesi gelen kambiyo senedi, çek ve bonolardan kaynaklanan alacaklar ile kamu idarelerine olan borçlar nedeniyle 30 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Haciz kararı verilemeyecek, başlamış olan takipler durdurulacak.

Çek nedir?

Çek, kıymetli evrak niteliğine sahip bir kambiyo senedi olup, bir havalenin ödenmesi için çıkarılan teyit emri. Çek, bir borç senedi ya da senetlerde olduğu gibi belli bir süre sonunda senet bedelinin ödenmesi vaadi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.