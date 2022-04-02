Çaya düşen asteğmenden acı haber
Hakkari'de görev esnasında Hacıbey Çayı'na düşen asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.
2022-04-02 18:06:08
31 Mart akşamı Derecik ilçesi kırsalında Samanlı Hudut Birliği'nde görev yapan bir asteğmen ayağı kayarak Hacıbey Çayı'na düştü.
AFAD, jandarma ve polis ekiplerine ait 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusundan oluşan ekip arama kurtarma çalışması başlattı.
Asteğmenin cansız bedeni aramaların ikinci gününde düştüğü yerden bin 600 metre uzaklıkta bulundu.
TRTHaber .
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