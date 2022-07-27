Çavuşoğlu: Rusya ve ABD sözlerini tutmadılar

Olası Suriye operasyonuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye her türlü hazırlıklarını yapıyor. Bu artık motto haline geldi. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir gece ansızın' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tv100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Irak'ta terör örgütleri halen mevcut. DEAŞ ülkenin önemli bölümünü kontrol altında tutuyordu. Bizlerinde desteğiyle gerek Suriye'de gerekse Irak'ta DEAŞ artık güçlü değil.

Irak yönetimi terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele yönetemiyor. Bize yönelik provokasyonların sebebi de bu.

Daha önceki operasyonların nedeni; sınırımıza yakın noktaları terörden temizlemekti. Önümüzdeki operasyonların da sebebi budur.

Savaş başlamadan önce biz savaşın önlenmesi için çok çaba sarf ettik. Başından bu yana bu savaşın sona erdirilmesi için ne kadar çaba sarf ettiğimizi tüm dünya biliyor.

Rusya ve ABD sözlerini tutmadılar. Her ikiside bu teröristleri bu bölgelerden temizlemedir. Hiç müdahale etmedikleri gibi, bazı bölgelerde Ruslarla devriye geziyorlar bir çok yerde de özellikle Kuzey Doğu'sunda ABD silah desteğini devam ettiriyor.

Niye teröre destek veriyorsunuz; Suriye'yi mi bölmek istiyorsunuz bize karşı mı destek veriyorsunuz? ABD'nin bunu açıklaması gerekiyor.

ABD Irak'ı neden işgal etti? NATO olarak Afganistan'a niye girildi? "Irak'ta teröristler var, nükleer silahlar var" deyip geleceksiniz ama benim yanı başımda bana, benim askerime, vatandaşıma, Suriyelilere saldırıda bulunan terör örgütüne karşı mücadeleye karşı çıkacaksınız hem de müttefikinin mücadelesine. Oradan çekilme sebepleri bu; terörle mücadelede samimi değiller.

Sonuçta NATO için iki düşmandan bir tanesidir terör. O zaman gereğini yapmamız lazım.

Türkiye her türlü hazırlıklarını yapıyor. Bu artık motto haline geldi. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir gece ansızın.