Çavuşoğlu: PKK İsveç'i rehin almış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in içinde de ülkenin NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer olduğunu kaydederek, PKK terör örgütünün İsveç'i adeta rehin almış durumda olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan ziyareti kapsamında bulunduğu Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic-Radman ile yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştiğini söyledi"

Görüntüler önce sosyal medyada çıktı. Aslında belediye başkanı ve büyükelçimiz beraberdi. Belediye başkanı böyle bir şey olmadı dedi, yetkililere sorduğumuz zaman da haberlerinin olmadığını söylediler. Ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştiğini söyledi.

"İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor"

Terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan bu terör örgütü PKK, adı başında terör örgütüdür. Sadece Türkiye'ye, bize değil, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor. Özellikle İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. Zaten PKK destekçisi bir milletvekili var. O da sürekli İsveç hükümetini rehin almış, sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de görüyoruz, İsveç'in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer de var. Özellikle bu PKK/YPG terör örgütü her türlü çabayı sarf ediyor. Adeta rehin almış durumda.

Biz bu nedenle zaten İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için ‘terörle mücadele konusunda somut adımları görmek istiyoruz' diye sık sık hatırlatıyoruz.

Bakan Yardımcısı Önel ve İbrahim Kalın Brüksel'e gidecek

Üyelik süreciyle ilgili iki ülkenin, biz o iki ülkeye belge verdik. Onlardan mektuplar da geldi. Daha sonra NATO Genel Sekreteri devreye girdi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile telefonla görüştüler. NATO Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü Ankara'ya geldi. Daha sonra onlar bir belge gönderdiler. Üçlü bir şekilde imzalanabilecek bir belge. Biz bu belgeleri yetersiz bulduk, kendi karşı belgelerimizi gönderdik. Şimdi Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önel ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın Brüksel'e gidecekler Pazar akşamı. Bu belge üzerinde NATO ile bir çalışma yapılacak. Ama biz bu konudaki kararlılığımızı hem NATO'ya hem de tüm taraflara hatırlatıyoruz.

"Bosna Hersek'in sınır bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz"

Türkiye'nin genel anlamda Batı Balkanlar'daki tutumu, özelde de Bosna Hersek'le ilgili tutumu açık nettir. Biz Batı Balkanlar'ın, Bosna Hersek'in istikrarını, huzurunu ve ekonomik kalkınmasını destekliyoruz. Bosna Hersek'in sınır bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz ki bu konuda zaten tüm bölgedeki ülkelerle hemfikiriz.

Buraya gelmeden önce sayın Dodik ile İstanbul'da görüştüm. Çünkü o yarın Bosna Hersek'te olmayacak. Tüm taraflarla görüşüyoruz. Türkiye tüm Bosna Hersek'teki siyasi partilerle ve etnik gruplarla eşit mesafede olan ve sürekli hepsiyle görüşen bir taraftır. Önümüzdeki seçimlerin de tabii tartışmalar da var bunu görüyoruz. Şeffaf, demokratik şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hırvatlarla Boşnaklar arasında bazı konularda seçimler dahil müzakereler olmuştu ama henüz bir neticenin olmadığını görüyoruz. Saraybosna'da tüm kesimlerle görüşerek onların da görüşlerini alacağız ama Türkiye'nin tavsiyelerini de tüm taraflarla paylaşacağız.

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