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  • Çavuşoğlu’nun BM konuşması: ‘İsrail savaş suçu işliyor; haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’

Çavuşoğlu’nun BM konuşması: ‘İsrail savaş suçu işliyor; haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 'Filistin Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada 'Filistin'e Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir.' dedi.

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20.05.2021 18:56:01
Çavuşoğlu’nun BM konuşması: ‘İsrail savaş suçu işliyor; haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’

Bakan Çavuşoğlu, "Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası toplum tarafından etkili yasal ve ahlaki tedbirler almanın vakti gelmiştir.

Filistinli siviller için uluslararası bir koruma mekanizmasının kurulması için çalışmalıyız. Bu çalışmalar, gönüllü ülkelerin askeri ve mali katkılarıyla oluşturulacak uluslararası bir güç yoluyla fiziki korumayı da içermelidir."

Bakan Çavuşoğlu, "İsrail hükümetinin saldırganlığını eleştirenler hemen antisemitizmle suçlanıp susturulmaya çalışılıyor. Oysa bizler, İslam düşmanlığı ve Hristiyan düşmanlığı gibi antisemitizmin de bir insanlık suçu olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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