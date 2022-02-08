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Çavuşoğlu'ndan Yunanistan tepkisi: Avrupa'nın sınırları Türkiye'den başlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında Yunanistan’ın göçmen politikasını eleştirdi.

2 Saat Önce
2022-02-08 14:22:57
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan tepkisi: Avrupa'nın sınırları Türkiye'den başlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesiyle ilgili olarak Avrupa Birliği'ne seslenerek, "Burada Yunanistan kadar AB'nin de suçu var, Türkiye bunun onda birini yapsa, Türkiye'nin nasıl eleştirileceğini en iyi bizler biliyoruz fakat Yunanistan, tam tersi destek görüyor" dedi.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Haavisto ise, "Bu konuda birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ne kadar yardım ettiğini, nasıl bir ekonomik yük altına girdiğini biliyoruz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Burada Yunanistan kadar AB'nin de suçu var, Türkiye bunun onda birini yapsa, Türkiye'nin nasıl eleştirileceğini en iyi bizler biliyoruz fakat Yunanistan, tam tersi destek görüyor. Neymiş, Yunanistan, Avrupa'nın sınırlarını koruyormuş. Oysa Avrupa'nın sınırları Türkiye'den başlar.

Sınırı koruyor diye insanlık dışı muameleleri desteklemek AB'nin savunmaya çalıştığı değerlerle kökten çelişiyor.

Türkiye-AB ortak bildirisini güncellemek istiyoruz. Bu insanlar nerede yaşarsa yaşasın yardımcı olmamız lazım. Burada bu göçmenlere karşı insanlık dışı muamele olduğun zaman kim yaparsa yapsın 'dur' demek lazım. Frontex kara sınırlarımızda bunu desteklemişti. Biz bunun belgelerini AB ile de paylaştık.

Haavisto'nun açıklamaları:

Bize yakın bir örnek vermek istiyorum. Belarus-Litvanya sınırlarında yaşananları gördü. Yapay bir göç düzenlendi. İnsanlar askerler tarafından geri itildiler. İnsanlar aslında AB'ye girmeye çalışıyorlardı. Bu insanların yanlış yönlendirilerek Belarus sınırına yığıldıklarına dair görüşmeler yapıldı. Bu konuda birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ne kadar yardım ettiğini, nasıl bir ekonomik yük altına girdiğini biliyoruz.

Yunanistan'la ilgili şunu belirtmek gerekiyor, Yunanistan ve İtalya'ya gelen mülteci ve göçmen sayısını düşünürsek büyük bir baskı altında onlar da. Yükü birlikte taşımamız gerekiyor. .

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