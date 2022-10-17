Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki: Utanmaz ve aymaz…

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege'deki mültecilere zulmüne tepki gösterdi. Çavuşoğlu, 'Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğku, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda açıklama yaptı. Yunanistan'ın mültecilere karşı sergilediği kötü muameleyle ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesi çok kabarık olan Yunanistan'ın bu suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır" dedi. Son bir haftada 4 göçmenin Ege Denizi'nden cansız bedeninin çıkarıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunlar malesef Yunanistan'ın insanları denizin ortasına terk etmesinden dolayı oluyor" açıklamasını yaptı. .