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Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna' paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 204 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan tahliye edildiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-03-07 00:46:55
Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna' paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşının daha yola çıktığını ve tahliye edilen vatandaşların sayısının 11 bin 841'e ulaştığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu "Yolunuz açık olsun. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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