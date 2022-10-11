Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması: İlerleyen zamanlarda temaslar olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Uzlaşı sağlanması için Suriye rejimi ile diyalog sağlanmalı' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna kriziyle ilgili Çavuşoğlu, "Maalesef müzakere ve barış sürecinden uzaklaşıldı, bu fırsat kaçırıldı. Üçüncü ülkelerin müdahalelerin olduğunu görüyoruz. Özellikle Rusya'nın bu bölgeleri ilhakı için referandum yapması ve seferberlik ilan edilmesi atılan adımları daha da zorlaştırdı." dedi.

Türkiye'nin en başından beri uluslararası hukuka uygun ilkeli politika izlediğini aktaran Çavuşoğlu "Biz en başından beri ilkeli bir politika izledik. Rusya'nı da hoşuna gitmeyen kararlar aldık ama Avrupa adar değil. Batı'ya uysaydık tahıl anlaşmasını gerçekleştiremezdik. Rusya ile ilişkilerin kesilmesinin faturalarını görüyoruz. Herkesin etkilenmesi kaçınılmaz. Doğalgaz fiyatlarını görüyoruz. Ancak Türkiye doğalgaz sıkıntısı çekmiyor, diğer ülkelerde bu durum var" dedi.

Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara 'asla' katılmadıklarını bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımlara asla katılmıyoruz. Uygulanabilir bir ateşkes, adil bir barış olmalı Ukrayna için. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" diye konuştu.

SURİYE İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Suriye'deki savaşın bedelinin en çok Türkiye'nin ödediğini belirten Bakan Çavuşoğlu konu hakkında şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği gayet açık. Suriye'de kan dökülmesini istemiyoruz. Sanki Türkiye yüzünden olmuş. Böyle bir şey yok. Savaşın nerelere evrildiğini gördük. Ancak bu savaşın bedelini en çok biz ödedik. Terör örgütlerini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne uğraması bizim de aleyhimize. Şu anda böyle bir plan yok, ancak ilerleyen zamanlarda temaslar olabilir. Türkiye'nin siyasi süreçle ilgili çabaları son derece samimidir."

ERMENİSTAN'LA İLİŞKİLER

Ermenistan'la ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Ermenistan ile Azerbaycan'ın bir barışa imza atması lazım. Ermenistan provokasyonlara son vermeli. İki ülke ile sürekli temaslardayız. Barış anlaşmasını da Azerbaycan teklif etti, tek derdi işgal edilen toprakların geri alınmasıydı. Barış ve diyalog konusunda biz samimiyiz" ifadelerini kullandı. .