Çavuşoğlu'ndan son dakika ''Suriye'' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sınır ötesi harekat hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, programın açılışında konuşma yaptı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi ne YPG-PKK" dedi.

Çavuşoğlu, "Milyonlarca Suriyelinin güvenliğine katkı sağlayan ülkemizin, bu saldırılar (YPG/PKK) karşısında hareketsiz kalması beklenemez" diye konuştu.

NATO'ya başvurularının Türkiye tarafından veto edilmesiyle gündeme gelen Finlandiya ve İsveç'in teröre karşı sorumluluklarına değinen Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin örnek ve emsal olmasını diliyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Verilen sözlerin niyet beyanlarının takipçisi olacağız. Çünkü teröristler sınırlarımızın hemen ötesinde veya bazı ülkelerde destek buluyor."

Azerbaycan-Ermenistan sınırında son günlerde gerginlik yaşandığına dikkat çeken Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi. Bu süreçte can Azerbaycan'la dayanışmamız güçlenerek sürecek. Dost da düşman da bilsin ki can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir."

Çavuşoğlu, "Yunan – Rum ikilisi son 1 yılda kıta sahanlığımızı 9 gemi göndermeye kalkıştı. Bunları hem sahada hem de masada aldığımız önlemlerle engelledik" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cuma günü başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya girme girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe masum insanların, Ala Abdullah yavrumuz gibi 5 yaşındaki kız çocuklarının öldürülmesini maruz gösteremez" şeklinde konuştu.