Çavuşoğlu'ndan Solingen katliamı için anma mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşı için anma mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla 29 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andı.

Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri kullandı:

"Solingen'de ırkçı ve yabancı düşmanı karanlık çevrelerin menfur saldırısında hayatlarını kaybeden 5 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aradan geçen 29 yılda Avrupa'da nefret söylemi, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı artarak sürüyor. Tüm bunlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." .