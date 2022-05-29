Çavuşoğlu'ndan Solingen katliamı için anma mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşı için anma mesajı yayımladı.
2022-05-29 18:35:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla 29 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andı.
Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri kullandı:
"Solingen'de ırkçı ve yabancı düşmanı karanlık çevrelerin menfur saldırısında hayatlarını kaybeden 5 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aradan geçen 29 yılda Avrupa'da nefret söylemi, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı artarak sürüyor. Tüm bunlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." .
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