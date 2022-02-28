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Çavuşoğlu’ndan ‘savaş gemisi’ açıklaması

Çavuşoğlu, “Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık” dedi

2 Saat Önce
2022-02-28 22:21:37
Çavuşoğlu’ndan ‘savaş gemisi’ açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı." dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü. AA .

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