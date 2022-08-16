Çavuşoğlu'ndan ''Şam ve muhalefet'' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçen hafta tartışmalara neden olan açıklamalarına açıklık getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamaların Suriye'nin muhalif gruplarca kontrol edilen bölgelerinde protestolara sebep olmasının ardından Şam ve muhaliflerin "barıştırılması" değil, "uzlaştırılması" ifadesini kullandığını belirtti.

Çavuşoğlu açıklamalarıyla ilgili olarak, "Barıştırma' değil de 'uzlaştırma' kelimesini kulandım. Sadece Suriye değil Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, "Bunu çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır. Biz her zaman söylediğimizi söyledik, kim nasıl yorumlarsa..." diye konuştu.

"Suriye'de kalıcı barışın olması için gereken adımların atılması gerektiğini söyledik" diyen Çavuşoğlu, "Rejim siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor. Kalıcı bir çözüm siyasi çözümdür" dedi.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında “Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz” demişti.

Cuma günü sosyal medyada Suriye'den paylaşılan görüntülerde sokaklara yerleştirilen Türk bayraklarının yakıldığı, Şahinbey Millet Bahçesi önünde protesto düzenlendiği ve TSK'ya ait araçlara taş atıldığı görüldü. Eylemlerin Azez ve Cerablus'ta yoğunlaştığı belirtildi.