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TIMETURK / GÜNDEM / Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya flaş çağrı

Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya flaş çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü ve askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını belirtip, operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

1 Saat Önce
2022-02-26 15:44:11
Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya flaş çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgulamış ve askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunmuştur. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu yinelemiştir" denildi. .

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