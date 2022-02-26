Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya flaş çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü ve askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını belirtip, operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.