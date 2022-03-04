Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna'ya sürpriz teklif

Brüksel'deki NATO karargâhında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Ukraynalılarla Rusya tarafını, Lavrov’u en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun Brüksel'de yaptığı açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Şimdi Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum ama hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy hem de Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba ve Bakan Yardımcısı Antalya Diplomasi Forumu'na katılımlarını teyit etmişlerdi. Rusya tarafından ise Sergey Lavrov bu katılımı teyit etti. Hatta uzun zaman öncesi yaklaşık 2 ay öncesinden bu marjda Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu olarak Astana Dışişleri Bakanları Toplantısını da planlamıştık. O da halen geçerli.

Sergey Lavrov da dün kendisiyle mesajlaştım, mevcut durumu konuştuk. Antalya'ya geleceğini bir kere daha teyit etti dünkü görüşmemizde. Ukraynalılarla Rusya tarafını, Lavrov'u en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki Sergey Lavrov'la bu Forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve Dışişleri Bakanları da var.

"9 bin 653 tahliye gerçekleşti"

Dün itibarıyla bize kayıtlı 9 bin 653 tahliye gerçekleşti. Bazılarını biz tahliye ettik, 6690. Diğer taraftan vatandaşlarımızın kendi imkanları var, araçları var, aileleriyle gelmek istiyor. Tren istasyonlarında ilk gün çok zor değildi ama daha sonra bizim bu trenle tahliyeyi başarıyla gerçekleştirdiğimizi gören ülkeler kendi vatandaşlarını da oraya yönlendirdi. Tren istasyonlarında da ciddi kalabalıklar oluştu. Çocuklarıyla trene binmek de zor oldu. Dolayısıyla kendi imkanlarıyla, araçlarıyla yola çıkan vatandaşlarımız da oldu.

Biz özellikle Ukrayna'nın batısındaki ülkelerde misyonlarımızı da görevlendirdik, AFAD'ımız, Kızılay'ımız da orada. Sonuçta kendi imkanlarıyla sınıra gelen vatandaşlarımızın da sınırlardan kolayca vize istenmeden, PCR testi ya da aşı kartı talep edilmeden kimlikle geçmesini temin ediyoruz.

"Ukrayna'daki durum da tabii ki görüşülecektir"

Amerika ile gündemimizde ikili konular da var. Biden ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Roma'da mutabık kaldığı Stratejik Çalışma Grubunun hayata geçirilmesi gibi malum bildiğiniz ikili konular da var ama Ukrayna'daki durum da tabii ki görüşülecektir.

Türkiye'nin hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemli. .