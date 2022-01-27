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TIMETURK / GÜNDEM / Çavuşoğlu'ndan Putin'in ziyareti ile ilgili açıklama

Çavuşoğlu'ndan Putin'in ziyareti ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın da katılacağını açıkladı. Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna krizi ve Putin'in ziyareti hakkında da açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2022-01-27 15:10:22
Çavuşoğlu'ndan Putin'in ziyareti ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın da katılacağını açıkladı.

ABD VE NATO TEMASLARI

Özellikle Rusya ile NATO, yine Rusya ile ABD arasındaki diyaloğun devam etmesini istedik. Rusya yazılı şekilde endişelerini paylaştı. Şimdi hem ABD hem NATO cevabını Rusya'ya iletti. Herkes öncelikle temel prensipler çerçevesinde ne düşündüğünü ortaya koydu. Bizim arzumuz bu diyaloğun devam etmesi. Bir belge ile ya da 1-2 görüşme ile tüm sorunlar çözülmez. Gerginliği azaltacak adımlar ön plana çıkıyor. Elbette NATO'nun caydırıcılık görevi var bu ayrı ama biz şimdi bir kriz yönetiyoruz. Biz ev sahipliğini memnuniyetle yaparız dedik. Şimdi tüm taraflar kararlarını verecekler.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ NE ZAMAN?

İkili düzeydeki temaslarımız, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerle yoğun şekilde 1 yıl içinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız, Putin ile 11 kez telefonla, 1 kere yüz yüze görüşmüş. Ayrıca hem Rusya hem Ukrayna ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantılarımız var. Ukrayna ile zirvemiz Ukrayna'da gerçekleşecek. Rusya ile zirvenin ev sahipliğini biz yapacağız. Cumhurbaşkanımız Putin'i davet etti, ocak ayı olmadı, önümüzdeki süre içinde, Putin'in Pekin Olimpiyatları'ndan sonra bir tarih verebileceklerini söylediler. .

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