Çavuşoğlu'ndan müzakerelerin ardından ilk açıklama

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından açıklama yapıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe'deki Rusya-Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Bu sürece destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmalı. Bu savaş artık durmalıdır. Bugün toplantıda bir mesafe katedildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerden bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst seviyelerde ele alınacağına inanıyoruz. Önce bakanlar ve ardından iki ülke liderinin bir araya gelmeleri gündemdedir. .