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Çavuşoğlu'ndan Minnihanov'a başsağlığı telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'la telefonda görüşerek Kazan'da bir okula yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

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11.05.2021 15:49:44
Çavuşoğlu'ndan Minnihanov'a başsağlığı telefonu

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'la telefonda görüşerek Kazan'da bir okula yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede, Minnihanov'a Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıdan duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Çavuşoğlu'nun Minnihanov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin başsağlığı dileklerini ilettiği ve ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan